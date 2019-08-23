Vali Taşbilek Satala Antik Kentindeki kazı çalışmasını inceledi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kelkit ilçesine bağlı Sadak Köyünde Roma İmparatorluğu'nun 15.Lejyonunun 600 yıl hüküm sürdüğü Satala Antik Kentindeki kazı çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Roma İmparatorluğunun Doğu hattında günümüze kadar gelen tek lejyon kalesi olan ve Türkiye'de başka örneği olmayan Satala Antik Kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürürken, çalışmalarda şimdiden çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.



Roma İmparatorluğunun bilinen 4 lejyon kalesinin yer aldığı Anadolu'da günümüze kadar gelen tek lejyon kalesi olan Satala'da kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından özellikle lejyon kalesinin ana kampının merkezi sayılabilecek alanda yapılan çalışmalar sırasında lejyon kampının ana kalesinin duvarları ve onunla bağlantılı birçok yapı ortaya çıktı.



Satala Antik Kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, "Hem ilimiz hem de ülkemiz açısından arkeolojik değeri olan Satala Antik Kentini kazı ekibi ile birlikte gezerek değerli bilgilerini aldık. Satala Antik Kenti, Roma dönemindeki dört Anadolu lejyonlarından bir tanesi olup günümüzde diğer lejyonların şehirler altında kalması nedeniyle incelemeye tabi tutulacak önemli ve özellikli bir lejyon. Bu çalışmalar Gümüşhane'mize büyük bir zenginlik kazandırmaktadır. Buradaki çabamız, bu antik kenti insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmak ve insanlığın ortak kullanımına sunabilmek. Bunlar bizim coğrafyamız ve ülkemiz için önemli değerlerdir. Bu değerleri ortaya çıkarabilmek için kazılarımızın sürekliliğini sağlamak için önemli bir katkı sağladık. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi çerçevesinde, burayı ülkemize ve insanlığa bir an önce sunabilmek için gerekli çalışmaları yapacağız, ek kaynaklarımızı ayıracağız. Bütün dünyanın özel bir önem göstereceği, gelip görebileceği bir yer olarak inşallah ortaya çıkacaktır" dedi.



İl Özel İdaresi tarafından kazıların devamlılığını sağlamak için önemli bir katkı sağladığını ifade eden Taşbilek, "Bu değerler ortaya çıkarabilmek için İl Özel İdaremiz tarafından da bu sene kazılarımızın sürekliliğini sağlamak için önemli bir katkı sağladık. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi çerçevesinde bunu ülkemize ve insanlığa bir an önce sunabilmek için gerekli çalışmaları yapacağız, ek kaynaklarımızı ayıracağız. Bütün dünyanın özel bir önem göstereceği, gelip görebileceği bir yer olarak inşallah ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.



Kazı başkanı Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr. Şahin Yıldırım ise bu ayın sonuna kadar kazı çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını belirterek, "Kazı çalışmalarımız şuan daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Kentin merkezi sayılabilecek ana tampon lejyon kalesinin komuta merkezi olduğunu düşündüğümüz alanda çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu sebeple çalışmalar sırasında bu lejyon kampında ana kalenin duvarları ve onunla bağlantılı birçok yapı karşımıza çıktı. Aynı zamanda Orta Bizans'la tarihlendirilebilecek bir kilise yapısının içinde bulunan birçok mezar taşı da yine bu sene bulunan enteresan bulgular arasında geçmekte" diye konuştu.



Bu yılki kazı çalışmalarında özellikle damgalı tuğlaların karşılarına çıktığını dile getiren Yıldırım, "Sataladaki kazı çalışmaları henüz çok erken ve emekleme aşamasında diyebiliriz. Bunlar bütçe ve zamanla bağlantılı. Yaklaşık on yıllık bir süre içerisinde Satala Antik Kenti'nin görünebilirliğinin arttırılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Vali Taşbilek, Belçika Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Bernard Van Daele'nin de katıldığı kazı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Sadak köyündeki vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. - GÜMÜŞHANE