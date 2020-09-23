Vali Taşbilek'ten 'Aspir' teşekkürü - Son Dakika

Vali Taşbilek'ten 'Aspir' teşekkürü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Şiran ilçesindeki temaslarının ardından Belediye Başkanı Mutlu Özel'i makamında ziyaret etti.

Vali Taşbilek'ten 'Aspir' teşekkürü, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Şiran ilçesindeki temaslarının ardından Belediye Başkanı Mutlu Özel'i makamında ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle ilçede geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs denetimine katılan Vali Taşbilek, daha sonra Belediye Başkanı Mutlu Özel'i makamında ziyaret ederek ilçede yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Özellikle 20 yıldır ekilmeyen tarlalara ekilen ve hasadı halen devam eden "Aspir" bitkisi çalışmaları için Belediye Başkanı Mutlu Özel'e teşekkür eden Vali Taşbilek, "18 ay içerisinde süren hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla güzel bir uyum içerisinde hizmetlerinizin devamını diliyorum. Geçtiğimiz dönemde de çok güzel hizmetler vardı, şimdi de değerli başkanımız çok güzel hizmetler sunuyor. Allah razı olsun. Vatandaşa hizmet çok önemli. Halka hizmet Hakk'a hizmet felsefesi hepimiz için önemlidir. Bundan dolayı değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Taşbilek daha sonra Şiran Belediyesi tarafından kurulan Şiran Bel.1877 Tarım şirketi tarafından aspir bitkisinin ayıklanma ve yüklenme alanına giderek buradaki çalışmaları inceledi.

DOKAP destekleriyle alınan dev tarım makinelerini de inceleyen Vali Taşbilek, "Valiliğimizin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün, İl Özel İdaremizin, DOKA'nın, DOKAP'ın yönlendirmesi ve destekleriyle burada Belediyemiz aspirle ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Bunlar çok değerli sanayi bitkisi. Ordu'da bir firma yağa dönüştürecek bunu. Katma değerli bir ürün" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Mutlu Özel, Gümüşhane, Tarım, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Taşbilek'ten 'Aspir' teşekkürü - Son Dakika

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