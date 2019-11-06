Son Dakika Haberleri: Vali Taşbilek'ten dünya şampiyonlarına altın
Son Dakika Güncel Vali Taşbilek'ten dünya şampiyonlarına altın

Vali Taşbilek'ten dünya şampiyonlarına altın

6 saat önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 2'si dünya şampiyonluğu olmak üzere derece yapan 6 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Vali Taşbilek'ten dünya şampiyonlarına altın, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 2'si dünya şampiyonluğu olmak üzere derece yapan 6 sporcuyu altınla ödüllendirdi.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Selahattin Taş, antrenör ve milli sporcu Davut Altuntaş'la birlikte sporcuları makamında kabul eden Vali Taşbilek, başarılarından dolayı tebrik ettiği sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.


Başarılarından dolayı sporculara teşekkür belgesi ve hediye veren Vali Taşbilek, yaptığı konuşmada, "Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen sporcularımıza ve hocalarımıza gösterdikleri bu büyük başarılardan dolayı teşekkür ediyor ve spor yaşamları boyunca başarılarının devam etmesini temenni ediyorum" dedi.


Ziyarete Romanya'nın Köstence kentinde 26 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına damga vuran Gümüşhaneli sporculardan 55 kilogram sol kolda dünya birincisi, sağ kolda dünya ikincisi Şükriye Yılmaz, 70 kilogram sağ kolda dünya ikincisi, sol kolda dünya üçüncüsü Rabia Kayahan, 70 kilogram sağ kolda dünya üçüncüsü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilek Güreşi Antrenörü Davut Altuntaş ve 50 kilogram sol kolda dünya dördüncüsü olan Berat Yıldırım katıldı.


İl dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamayan büyük erkekler 65 kilogram sağ kolda dünya şampiyonu olan Yusuf Ziya Yıldızoğlu'nun hediye ve belgeleri antrenörüne takdim edildi. - GÜMÜŞHANE

Mücahit Atalay, Gümüşhane, Altuntaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek
İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Mahkemede ortaya çıktı! Adnan Oktar, Beşar Esed'e barış mektubu göndermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:53:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Taşbilek'ten dünya şampiyonlarına altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]