Vali Taşbilek'ten Meclis Üyelerine Teşekkür

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclislerinin yerel demokrasi için çok önemli bir merkez, çok önemli bir okul olduğunu söyledi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclislerinin yerel demokrasi için çok önemli bir merkez, çok önemli bir okul olduğunu söyledi.



Vali Taşbilek, görev süreleri 31 Mart'ta bitecek olan İl Genel Meclisi üyelerine görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.



"İl Genel Meclisleri yerel demokrasi için çok önemli bir merkez, çok önemli bir okuldur"



Mescitli köyünde bulunan 11 Kardeşler tesislerinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada İl Genel Meclisi üyelerinden programı bir "veda" programı olarak değil de "vefa" programı olarak görmelerini isteyen Vali Taşbilek, "İl Genel Meclisleri Türkiye'de demokrasinin ciddi okullarıdır. Bir kısmı büyükşehirlerde kapandı ama biz şu an şanslı bölgedeyiz. Türkiye'de il genel meclisin il özel idaresinin devam ettiği şehirdeyiz. İl genel meclisleri yerel demokrasi için çok önemli bir merkez, çok önemli bir okuldur. Bu toplumun dönüşmesine ve aslında demokrasi kültürünün gelişmesine yaptığı hizmet büyüktür" dedi.



"Tarih sizleri muhakkak yazacak"



Gümüşhane'nin her noktasında gerçekleştirilen çalışmalara teşekkür eden Vali Taşbilek, "Taşından toprağına, yukardan aşağısına kim ne yaptıysa hep buradaki insanların eseri. Bizden önce burada hizmet veren büyüklerimizin, meslektaşlarımızın eseri. Hepinizden Allah razı olsun. Yaşam kültürünü demokrasi kültürünü geliştirme noktasında sizin misyonunuz hepsinden daha kıymetliydi. İlin en ücra yerinde bir vatandaşımız benim ilde temsilcim var, onlar benim hakkımı savunur diyor. Bundan dolayı çok önemli bir misyon ifa ettiniz. Devam edecek arkadaşlarımız var onlara başarılar diliyorum. Şu an itibariyle bir virgül koyan arkadaşlarımız olabilir. Onların hepsine de emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarih sizleri muhakkak yazacak. Gümüşhane özelinde yıllar sonra buranın bir muhasebesi yapıldığı zaman o muhasebe de yazılan tarih içinde muhakkak yeriniz olacak" diye konuştu.



"Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin hizmetleri belki Türkiye'de ilk 3'ün içerisindedir"



İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar ise yaşanan süreci bayrak yarışına benzeterek, yeni gelecek arkadaşlarının bu bayrağı bıraktıkları noktadan daha ileriye götüreceklerini belirterek, "Bu ilde hizmet üreteceğiz. Bundan sonraki aşamada üzerimize ne tür görev düşerse her türlü katkıyı vermek adına arkadaşlarımızın ve kurumlarımızın yanında olacağız. Son 5 yıla baktığımız zaman çok güzel hizmetlere imza attığımızı görüyoruz. Müthiş hizmetler üretildi. Ben 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Hayal ettiğimiz birçok şeyi yerine getirdiğimizi görüyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin hizmetleri belki Türkiye'de ilk 3'ün içerisindedir" ifadelerini kullandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan da bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar emeği geçen herkese teşekkür etti.



Program yapılan konuşmaların ardından Vali Taşbilek, ilçe kaymakamları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın İl Genel Meclisi üyelerine plaket takdimiyle son buldu.



Programa Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kelkit, Köse, Şiran, Torul ve Kürtün Kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, İl Genel Meclisi üyelerinin tamamı ve İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek