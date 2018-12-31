Son Dakika Haberleri: Vali Taşbilek'ten Yeni Yıl Ziyaretleri

Vali Taşbilek'ten Yeni Yıl Ziyaretleri

52 dakika önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni yıl münasebetiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Taşbilek'ten Yeni Yıl Ziyaretleri, System.String[]
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni yıl münasebetiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'la birlikte Fatih Dolmuş durağını ziyaret eden Vali Taşbilek, burada dolmuş şoförleriyle bir süre görüşerek sohbet etti.

Ardından Köprübaşı Polis Merkezi, Akçakale ve Balyemez Polis Uygulama noktaları, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İkisu 112 Acil Servis İstasyonuna ziyaret gerçekleştiren Vali Taşbilek, 24 saat esasına dayalı çalışan kamu görevlilerinin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile birlikte Gümüşhane Devlet Hastanesinde servislerde tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Vali Taşbilek, geçmiş olsun dilekleriyle beraber yeni yılda sağlıklı bir yaşam sürmeleri temennisinde bulundu.

Hastane ziyaretinin ardından Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan er ve erbaşlarla yemek programında bir araya gelen ve askerlerin yeni yıllarını kutlayan Vali Taşbilek, vatani görevini yapan bir askerin ailesiyle de telefonda görüşerek yeni yıllarını kutladı.

Daha Sonra Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Taşbilek, Damla Çocuk Evi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından programına son verdi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:31 Kaynak: İHA

Karataş, Gümüşhane, Güncel
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