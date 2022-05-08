Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı

08.05.2022 14:47
Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bayram dönüşü trafik denetimine katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bayram dönüşü trafik denetimine katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İkisu Uygulama Noktasında bayram dönüşü trafik denetimine katıldı. Vatandaşlarımızdan trafikte daha dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını ve emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istedi.

Trafik denetiminde konuşan Gümüşhane Valisi Taşbilek, "Bütün trafik, emniyet ve jandarma birimlerimiz vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin noktasında o amaçla büyük bir gayret ve fedakarlık göstererek bayram döneminde, şimdi ve yarın da aynı şekilde ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirecekler. Burada amacımız değerli vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tesis edebilmek" dedi. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı
Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı
Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı
Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı
Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı
Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı

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Gümüşhane, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Taşbilek, trafik denetimine katıldı - Son Dakika


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