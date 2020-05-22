Vali Tavlı, Karanlık Liman-Bisiklet Yolu ve Çevre Düzenlemesi projesini inceledi - Son Dakika

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Troya Tarihi Milli Parkı Karanlık Liman-Bisiklet Yolu ve Çevre Düzenlemesi projesini yerinde inceledi.

Vali Orhan Tavlı, 577 bin TL bedelli, Troya Tarihi Milli Parkı Karanlık Liman-Bisiklet Yolu ve Çevre Düzenlemesi projesinde incelemelerde bulundu. Vali Tavlı, incelemeler sırasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu'ndan bilgi aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında yapılan işbirliği protokolü ile Güzelyalı-Karanlık liman arası 6,5 kilometrelik asfalt yolun üzerine 1,30 metre genişliğinde bisiklet yolu, yol üzerinde 4 dinlenme ve Çanakkale Boğazı 'nı izleme noktası bulunacak.

?Troya Tarihi Milli Parkı Karanlık Liman-Bisiklet Yolu ve Çevre Düzenlemesi projesinin, ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.