Vali Tavlı Kazdağları'nı Gezdi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Kazdağları
'nda inceleme gezisi yaptı.
Vali Tavlı'nın ziyaretine Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ve Bayramiç
Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı eşlik etti.
Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Çırpılar köyünden hareketle Kobaklı, Uzunoluk, Beypınarı mevkilerini gezen Tavlı ve beraberindekiler, Sazak Tepesinden Bayramiç ve Çan ilçelerinin yanı sıra Troya'ya kuşbakışı baktı.
Tavlı, Teke Kaya seyir noktasından da Ayazma Vadisi ile Kazdağları'nın bin 774 rakımlı zirvesini seyretti.
Kazdağları'nda eko turizmi geliştirmek için neler yapılabileceği konusunu gündeme getireceklerini ve bunun için kentteki turizmciler ile görüşeceklerini belirten Tavlı, Kazdağları'nın Çanakkale sınırları içinde kalan bölümünde eko turizmi geliştirme amacında olduklarını söyledi.