Vali Tavlı, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağanüstü Toplantısına Katıldı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü toplantısına katıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü toplantısına katıldı.



Lapseki'de, Kaymakam Tahir Şahin başkanlığında öğretmenevinde bir araya gelen muhtarlar Şubat ayı olağanüstü meclis için buluştu. Gündemde yer alan konular arasında 2019 yılı kapsamında diğer giderler kalemine ek olarak 10 Milyon liralık ek bütçe konulması, mahalli idarelerden alınan proje yardımları kalemine 10 Milyon liralık gelir tahmininde bulunulması, Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) kabul edilen "Lapseki Geleceğine Koşuyor" projesi kapsamında birlik başkan ve encümenlerine imza yetkisi verilmesi yer aldı. Toplantıda kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, son yıllarda ilçeye büyük yatırımlar yapıldığının altını çizerek, uyum içerisinde çalışma gayreti sonucunda nelerin hayata geçirilebileceğini gördüklerini söyledi. Vali Orhan Tavlı ise ilçeye devlet eliyle yapılan projelere değindi. Hükumet konağının hizmete girmesiyle vatandaşlara daha iyi hizmet verildiğini aktaran Vali Tavlı, 100 bin nüfusa göre bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti. 10 Milyarlık yatırım bütçesine sahip olan 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsünün önemine değinen Vali Tavlı "İnşallah 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete girecek. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Burası bereketli topraklar. Ecdadımızın yattığı topraklar. Çok çalışmamız gerekiyor. Köprü sadece araçların transit geçiş yaptığı köprü değil. Köprü istihdam, tarım, turizm, çevreci sanayi, lojistik üst, sağlık demek. Sadece kara yolu ulaşımı olarak bakarsak yanılırız. Köprü bizi dünya ile Avrupa ile birleştirecek. Bir ihracat kapısı demek" dedi.



150 yıllık sıcak su havuzu termal turizme dönüştürülecek



Olağanüstü mecliste gündeme yönelik açıklama yapan Kaymakam Tahir Şahin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyündeki yaklaşık 150 yıllık tarihi olan sıcak su havuzunun termal turizme dönüştürüleceğini müjdeledi. Kaymakam Şahin yaptığı açıklamada, " Köylere Hizmet Götürme Biriliği olarak hazırlamış olduğumuz ve Vali Orhan Tavlı'nın da destekleriyle Kocabaşlar köyümüzde bulunan ve yaklaşık 150 yıllık tarihi olan sıcak su havuzu için 800 bin liralık destek aldık. Bu yatırımın gerçekleşmesi için meclisimizin kararına ihtiyaç vardı. Muhtarlarımızın talepleriyle Köylere Hizmet Götürme Birliği yakinen ilgileniyor. Köylerimizin alt ve üst yapılarında çok değerli çalışmalar yapıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

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