Vali Tavlı, Milas'ta Tarım Üreticilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesindeki tarım üreticilerini yerinde ziyaret ederek üreticiler ile sohbet etti.

Vali Orhan Tavlı'ya Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Parlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can eşlik ederek bilgi verdi. İlk olarak bankacılığı bırakarak çiftçiliğe adım atan genç kadın çiftçi Enise Soykan ziyaret edildi. Çilek bahçesi gezildi. Ardından Soykan'a ait salep tarlası gezildi. Soykan, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yönlendirmesi ile Bankacılığı bıraktıktan sonra çiftçiliğe adım attığını, bu mesleği çok sevdiğini ve aldığı gerek teknik gerekse proje desteğinden dolayı başta Muğla Valiliğine ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ardından Vali Orhan Tavlı, Derince mahallesinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında İl Müdürlüğünden aldığı destekle üretici Ersan Döner'e ait tarlayı ziyaret etti. Tatlı patates üretimi, kullanım şekli ve faydaları hakkında bilgi aldı. Vali Tavlı, Ekindere Mahallesinden yeni çiftçiliğe adım atan Cemile - Bülent Karabacak çiftinin salep bahçesine gidilerek bilgi alındı. Karabacak çifti 650 kg ürün hasat ettiklerini, 250 kg tekrar araziye dikeceklerini ifade etti. Daha sonra Damlıboğaz Mahallesinde Hamza Akay'a ait muz serası ziyaret edildi. 52 dekar kapalı alanda kurulan serada yapılan üretim hakkında bilgi alındı. Son olarak Volkan Karabağ'a ait misket limon serası ziyaret edildi. Modern çelik ve karantina seralarında narenciye çeşitleri (özellikle Limon) ile zeytin ağacı üretimi yapılan serada bilgi alındı. Karabağ, üretim yapmaktan mutluluk duyduğunu, bünyesinde mevsimlik işçilerle beraber 25 kişi istihdamı sağladığı için ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi. 2023 yılında hedefinin Avrupa'ya ihracat olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerin sonunda Vali Orhan Tavlı, devletin tüm çiftçilerin yanında olduğunu, Muğla'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çiftçiler için özverili bir şekilde çalıştığını dile getirdi. - MUĞLA