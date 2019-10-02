Vali Tavlı, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, Lapseki ilçesinde Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ekiplerince Bursa- İzmir kara yolu üzerinde bir uygulama yapıldı.



Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen programa Vali Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, emniyet teşkilatı, idari amirler ve öğrenciler eşlik etti. Vali Tavlı, öğrencilerle birlikte katıldığı uygulamada durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgiler vererek broşür dağıttı. Tavlı, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda bakanlığın gerek yayaların gerekse araç sürücülerin güvenliği açısından ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi, yayalara trafikte öncelik verilmesi adına böyle bir kampanya başlattığını dile getirdi.



Öğrenciler ise ellerinde pankartlar ve çaldıkları düdüklerle sürücülerin dikkatini çekerek kampanyaya destek olmaya davet etti. - ÇANAKKALE