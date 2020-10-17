Vali Tavlı: "Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" - Son Dakika

Vali Tavlı: "Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

17.10.2020 12:17
Vali Tavlı:

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelgesi kapsamında, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla ülke genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri denetimleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelgesi kapsamında, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla ülke genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri denetimleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla gerçekleşti. Denetimlerde son günlerde artan sahte ve kaçak alkol olayları ile ilgili işletmelerde, içki şişeleri ve bandroller incelenirken, işletmelerin alkol satış izin belgeleri de kontrol edildi.

Denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirten Vali Orhan Tavlı, "İlimizin huzur ve güvenliğinin korunması için bütün görevlilerimiz sahada. Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Vali Orhan Tavlı, yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında, idari para cezası başta olmak üzere, gerekli idari ve adli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Denetlemeleri sırasında Vali Orhan Tavlı'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti. - MUĞLA

Vali Tavlı: Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Vali Tavlı: Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Vali Tavlı: Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Vali Tavlı: Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanlığı, Orhan Tavlı, Muğla, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tavlı: 'Sahte ve kaçak alkol ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' - Son Dakika

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