Vali Orhan Tavlı, Teknopark Binası ve Çevresinde İncelemelerde Bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Teknopark A. Ş. 'nin hizmet binasını ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla Teknopark A. Ş. 'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Orhan Tavlı, "Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi Projesi" kapsamında Teknopark A. Ş. 'de kurulması planlanan Apiterapi Ürün İnovasyon Merkezi'nin ofis ve bina seçenekleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Proje ile ilimizde arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri üretmeleri ve söz konusu ürünlerin işlenerek pazarlanmasına olanak sağlanması hedefleniyor.

Vali Orhan Tavlı, Teknopark arazisine komşu olan tarihi sarnıcın restorasyonu, sarnıç çevresinin düzenlenmesi ve sarnıç alanının su drenajı için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından geliştirilmesi planlanan proje ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.