Vali Tavlı, Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde 2010'da gün yüzüne çıkarılan Kral Hekatomnos'a ait anıt mezarın bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı'nda incelemede bulundu.

Vali Tavlı, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın çok zengin kültürel geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Uzunyuva'nın Türk ve dünya arkeoloji tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Tavlı, "Her yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Uzunyuva Anıt Mezarı Projesi'nin tamamlanmasıyla Milas'ın kültür turizmindeki önemi uluslararası boyut kazanacak ve kültür turizmine önemli bir katma değer sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Proje uygulama alanında kamulaştırılan metruk binaların kısa süre önce Milas Kaymakamlığı tarafından yıkımının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Tavlı, projenin uygulanabilirliğinin Milas'ın kültür turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tavlı'ya incelemeleri sırasında Milas Kaymakamı Eren Aslan eşlik etti.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde

Alanda kamulaştırmaları tamamlanan tarihi yapılar restore edilirken, kazı çalışmalarıyla da toprak altındaki eserler ortaya çıkarılıyor. Ziyaretçilerin müzede hem eserleri görüp hem de alanı gezebiliyor.

Karia Kralı Hekatomnos'a ait mezar odası ve alandaki çalışmalar ise Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün tayin ettiği bilim kurulu danışmanlığında sürdürülüyor.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarı'na ait projede 2010 yılından günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Açığa çıkarılan yaklaşık 4 bin parçalık aplik, kemik ve fildişi buluntular ile mermer, bronz objeler yapılması planlanan Hekatomnos Müzesinde sergilenecek.