Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı

31.10.2020 13:56
Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı, System.String[]

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve inşaatı devam eden 2 yurt binası, idari bina, sosyal tesisler ile ısıtma ve soğutma sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve inşaatı devam eden 2 yurt binası, idari bina, sosyal tesisler ile ısıtma ve soğutma sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırım kapsamında birinci etap 2024 ve ikinci etap 2024 olmak üzere toplam 4048 kapasiteli öğrenci yurtlarının yanı sıra kampüste idari bina, sosyal tesisler ile basketbol- voleybol sahaları, halı saha, konferans salonları bulunacak. Yurt yapımı tamamlandığında 4 kişilik olan yurt odalarında çalışma kısmı, dolaplar ve yatak bölümünün ayrı olduğu, buzdolabı bulunduğu, öğrencilere 24 saat sıcak su ile internet hizmeti sunulacağı öğrenildi.

İlk etap yurt inşaatının tamamlanmak üzere olduğu açıklanırken, ikinci etap ve tüm birimleriyle tesisin 2021 yılında hizmete gireceği kaydedildi. Tesis hizmete açıldığında toplam 4048 yatak kapasitesiyle üniversite öğrencilerini ağırlayacak.

Menteşe ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait araziye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında öğrencilerin barınma sorununun çözümü için yurt yaptırılması konusunda da ön protokol imzalandığı ve en kısa sürede projenin hazırlanacağı bildirildi.

Yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Fethiye ilçesinde yapımı devam eden 1000 kişilik yurt inşaatının devam ettiğini, yine Muğla Menteşe'de 1000 kişilik üçüncü etap yurt projesinin hazırlandığını ve 2020 yılı sonuna kadar ihalesinin yapılacağını ifade etti. - MUĞLA

Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı
Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı
Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı
Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı
Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika


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