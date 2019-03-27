Son Dakika Haberleri: Vali Toprak'a Ziyaretler

Vali Toprak'a Ziyaretler

56 dakika önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yörük ve Türkmen Derneklerinin başkan ve yöneticilerini ağırladı.

Vali Toprak'a Ziyaretler, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yörük ve Türkmen Derneklerinin başkan ve yöneticilerini ağırladı.


Konya Yörük ve Türkmen Dernek başkanları adına Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Uğurlu, Vali Toprak'a çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Uğurlu "Sayın valimizin içten sohbeti ile dernek başkanları olarak derneklerimiz hakkında ve bulundukları yörelerimiz hakkında bilgi verdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyet ve organizasyonlar için destek talebinde bulunduk. Konya Yörük Türkmen Dernekleri olarak Konya'da Selçuklu Başkentin de büyük bir Yörük Türkmen Şöleni düzenlemek istediğimiz konusunda talebimizi de sayın valimize ilettik. Bu organizasyonun Ahlat ve Söğütte olduğu gibi kapsamlı ve geniş katılımlı bir organizasyon olması için de çaba göstereceğimizi belirttik."

Ziyarete, Konya Selçuklu Yörük Türkmen ve Kunder Başkanı Abdil Ateş, Ilgın Büyükoba Dernek Başkanı Şenel Gümüş, Ilgın Çobankaya Dernek Başkanı İrfan Eser Çumra, Yörük Dernek Başkanı Mustafa Can ile Çumra Yörük beyi katıldı.

Ziyaret Yörük Türkmen Dernekleri'nin Vali Toprak'a yörüklerin simgesi olan Sarı Yağlık takdimi ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Mustafa Toprak, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu Minibüsü, Seyir Halindeki Kamyonete Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Toprak'a Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]