Son Dakika Haberleri: Vali Toprak, Bedesten esnafını ziyaret etti
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Vali Toprak, Bedesten esnafını ziyaret etti

3 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Tarihi Bedesten Çarşısındaki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Toprak, Bedesten esnafını ziyaret etti, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Tarihi Bedesten Çarşısındaki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

13. yüzyıldan itibaren önemli bir Anadolu kenti olan Konya'da, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, müftü ve kazasker Mevlana Kadri Çelebi tarafından 1538 yılında yaptırılan ve daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Bedesten Çarşısını ziyaret eden Vali Toprak, esnafla bir araya geldi. Esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Toprak, bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Vali Toprak, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hal hatır sordu, taleplerini dinledi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
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