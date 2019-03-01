Son Dakika Haberleri: Vali Toprak, Beyşehir ve Derebucak'ı Ziyaret Etti

Vali Toprak, Beyşehir ve Derebucak'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerini ziyaret etti.

Vali Toprak, Beyşehir ve Derebucak'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerini ziyaret etti.

Vali Toprak, Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde faaliyet gösteren av tüfeği ve savunma sanayisine yönelik imalat gerçekleştiren bazı silah fabrikalarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Vali Toprak, kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve beraberindeki Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile Huğlu Mahallesindeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve çeşitli silah fabrikalarını ziyaret ederek, sektöre yönelik yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Toprak, Beyşehir'deki av tüfeği üretimi yapan silah fabrikalarındaki incelemelerinin ardından Derebucak ilçesini ziyaret etti. Toprak ayrıca, beraberindekilerle Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan'ı da makamında ziyaret etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

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