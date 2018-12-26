Vali Toprak, Bozkır'da

Konya
Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, Bozkır
ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Toprak
, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Tolga Bektaş ile Bozkır'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Toprak, ilçede tahin üretimi yapan ve 2018 yılının ahisi seçilen Osman Kalay'ın tahin değirmenini ziyaret etti.
Bozkır'da yeni faaliyete geçen bir işletmeyi de inceleyen Toprak, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Bozkır Konağı'nda incelemelerde bulundu.
Ziyaretin ardından Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, Vali Toprak'a Bozkır sancağının işlendiği el eseri naht çalışması hediye etti.