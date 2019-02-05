Vali Toprak Ilgın'da

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ilgın ilçesini ziyaret ederek mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ilgın ilçesini ziyaret ederek mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.



Sahib Ata Termal Otel'in toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Toprak, burada yaptığı konuşmasında, "Bu toplantılar çok verimli oluyor. Toplantıda sadece muhtarlarımızı görmek değil, orada yaşayan ve bize gelemeyen binlerce vatandaşımızın dertlerine, problemlerine, sorunlarına ulaşmış oluyoruz. Bundan sonra da bu toplantılarımız devam edecektir. Bütün muhtar arkadaşlarımıza ve kurum amirlerine teşekkür ediyorum." dedi.



Toplantı sonrasında Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Karahan refakatinde Sahib Ata Termal Otel başta olmak üzere kaplıca bölgesini, tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve restorasyonu süren Ulu Cami inşaatını gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Vali Toprak, Ilgın Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda takdir alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Vali Toprak etkinlikte öğrencilere şunları söyledi:



"Her ne okursanız okuyun, kendi kimliğinizi, vatan sevginizi bayrağını kaybetmeyin, kendinizi buna göre yetiştirin, sadece okul okumak, matematik problemi çözmek başarılı olmak değildir."



Vali Toprak'a ziyareti sırasında, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Karahan ile daire amirleri eşlik etti.

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