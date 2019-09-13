Vali Toprak Karapınar'da

Konya Valisi Orhan Cüneyt Toprak, Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.



Vali Toprak'ın ilçeyi ziyaretinde ilk olarak gittiği Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde kurum müdürü Mehmet Ali Dündar tarafından sunumu yapılan "Erozyonun Dünü ve Bugünü" konulu slayt gösterisini izledi.

Daha sonra Vali Toprak ve beraberindeki heyet Gındam Yaylası, Örnek Tepe, havuz bölgesi ve yeni ağaçlandırma sahalarını gezdi.



Vali Toprak ziyareti sırasında şunları kaydetti:

"1945 ve 1960 yılı öncesi yanlış hayvan otlatma, toprağın hor kullanılması gibi sebeplerle bu bölge çöl haline gelmiş ve devam eden rüzgarlar nedeniyle büyük bir rüzgar erozyonu yaşanır hale gelmiştir. Gündüzleri bile insanların birbirini göremediği, trafiğin aksadığı bir tehdit haline gelmiştir.

O dönemin Kaymakamı devlete resmi bir yazı yazarak burada yaşama imkanının kalmadığını ve ilçenin başka yere taşınması gerektiğini vurgulamıştır. Tehdit bu derece büyük bir hale gelmiştir. O dönemin ilgili kurumları bu işe emek harcayarak dünyada ilk defa uygulanan model haline gelmiş ve şu anda da yurt dışındaki bazı yerlerdeki uygulanan patenti bize ait diyebileceğimiz bir uygulama ile kuru kamışlar kullanmak suretiyle şu anda bulunduğumuz örnek olarak bırakılan bir araziye araları 15-20 metre olmak üzere setler oluşturulmuştur. Bu setlerin arasına ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaparak tarihe bir imza atmışlardır.

Yaşanılmayacak hale gelen çöl fırtınalarının bir mekanı hale gelen Karapınar'ı inanılmaz bir fedakarlık gerektiren çalışmalarıyla şu anda nerdeyse orman görüntüsüne kavuşturmuşlardır. Karapınar'da hem sağlıklı bir hayat sunmuşlar hem de bu bölge kuraklıktan kurtarılarak ağaçlandırılmış ve canlı yaşamı içerisinde barındırmaktadır.

O dönemi yaşayamayan çocuklarımıza da bulunduğumuz tepeyi örnek olarak bırakmışlardır. Onun için ben bir kez daha devletimizle bir kez daha gurur duydum. Buranın bu hale gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Programa İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile Garnizon Komutan Vekili Ufuk Devam katıldı.