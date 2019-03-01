Son Dakika Haberleri: Vali Toprak Silah Fabrikalarını Gezdi

Vali Toprak Silah Fabrikalarını Gezdi

1 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ve Derebucak ilçelerindeki silah fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Toprak Silah Fabrikalarını Gezdi, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ve Derebucak ilçelerindeki silah fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Toprak, Beyşehir'e bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde bulunan av tüfeği ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan silah fabrikalarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Toprak, kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve beraberindeki Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile Huğlu Mahallesi'ndeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, AKUS Silah Fabrikası, Üzümlü'deki Balıklı Silah Fabrikası, Kral Silah Fabrikası'nı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Toprak, Beyşehir'deki av tüfeği üretimi yapan silah fabrikalarındaki incelemelerinin ardından Derebucak ilçesini ziyaret etti.

Toprak ayrıca, beraberindekilerle Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan'ı da makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Beyşehir, Mustafa Toprak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:54:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Toprak Silah Fabrikalarını Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]