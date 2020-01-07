Vali Toprak sulamasız sistemi inceledi - Son Dakika

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 16 litre suyla marjinal arazilerde ağaç yetiştirme imkanı sağlayan "ekobox" isimli sistemi inceledi.

Vali Toprak, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'nde denemeleri yapılan sistemle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin avantajlarıyla büyük umut vadettiğini, sonuçların son derece güzel olduğunu belirtti.

Sistem ile dikilen fidanların yüzde 98'in üzerinde tuttuğuna dikkati çeken Toprak, şunları söyledi:

"Kendi haline bırakılan kontrol grubu fidanların yüzde 90'ından fazlası kurumuş. Damlama sulama sistemi ile yetiştirilen fidanların çoğu tutmakla birlikte su kullanımı yüksek olmuş. Su kullanımında yüzde biri ve belkide daha fazla yani yüzde birinden bile az bir oranda su kullanılarak aynı sonuca varmak mümkün. Küresel ısınma sorununun arttığı bir dönemde, Türkiye ile birincil derecede tehdit altında olan Konya Ovamızda su kullanımını yüzde birlere, beş yüzde birlere düşürerek aynı kalitede ürün elde edebilmek çok çarpıcı bir gelişme. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Hollanda'da üretilen benzer sistemden daha gelişmiş ve onların ürettiğinin neredeyse dörtte biri fiyatı."

Sadece 16 litre su kullanılan sistemin, 10 sene boyunca fidanın büyüyüp yetişmesine imkan sağladığını aktaran Toprak, "Bence küresel ısınma ve tarımda yaşanan zorluklar birlikte değerlendirildiğinde bunu asrın çok önemli buluşlarından birisi olarak nitelesek abartı olmaz diye düşünüyorum. Girişimciler aynı zamanda kendi işlerine sahip olmalarına rağmen, 'bizim işimiz gücümüz var, neyimize gerek' dememişler ben kendilerini tebrik ediyorum."

"Ekobox" sistemi

Ağaç ve sebze fidelerinin, hayatı boyunca sadece 16 litre su kullanarak yetişmesini ve kökünün topraktaki su kaynağına ulaşmasını sağlayan sistem; çöl, taşlık ve kurak alanlarda dahi meyve ve sebzecilik yapılmasına imkan veriyor.

Sistem ayrıca, ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Sera ve Sulama Teknolojileri kategorisinde birincilik ödülüne de layık görüldü.