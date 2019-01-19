Vali Toprak'tan Genç Sporculara Ziyaret

Konya
Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, devam eden Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan sporcuları ziyaret etti. Vali Toprak
, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 15 Ocak Salı günü başlayan şampiyonanın dördüncü gününde sporcuları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Valilikten yapılan açıklamada, turnuvaya 71 ilden, 650 kulüp, 968 bayan ve bin 52 erkekten oluşan toplam iki bin 20 sporcunun katıldığı belirtildi.
Toprak'a ziyaretinde, Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz
eşlik etti.
Federasyon Başkanı Şahin, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Şampiyonanın Konya'ya alınmasından bu yana bizden desteklerini esirgemeyen spor ve sporcunun dostu valimize, tüm tekvando camiası adına şükranlarımı sunarım." dedi.