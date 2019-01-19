Son Dakika Haberleri: Vali Toprak'tan Genç Sporculara Ziyaret

Vali Toprak'tan Genç Sporculara Ziyaret

1 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, devam eden Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan sporcuları ziyaret etti.

Vali Toprak'tan Genç Sporculara Ziyaret, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, devam eden Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan sporcuları ziyaret etti.

Vali Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 15 Ocak Salı günü başlayan şampiyonanın dördüncü gününde sporcuları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Valilikten yapılan açıklamada, turnuvaya 71 ilden, 650 kulüp, 968 bayan ve bin 52 erkekten oluşan toplam iki bin 20 sporcunun katıldığı belirtildi.

Toprak'a ziyaretinde, Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz eşlik etti.

Federasyon Başkanı Şahin, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Şampiyonanın Konya'ya alınmasından bu yana bizden desteklerini esirgemeyen spor ve sporcunun dostu valimize, tüm tekvando camiası adına şükranlarımı sunarım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Orhan Toprak, Mustafa Toprak, Konya, Spor
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