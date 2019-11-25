Son Dakika Haberleri: Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması
Son Dakika Güncel Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması - Son Dakika

Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması

6 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması, System.String[]

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasında protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program, yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya'nın Öğretmenler Günü'nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım."

Orhan Toprak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi. Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:12:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]