Vali Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Kılca vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Kılca vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Vali Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Kılca vatandaşlarla buluştu

15 dakika önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Kılca vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Sultan Mesut Mahallesi'ndeki Doğanlar Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, Toprak, mahallede yürütülen faaliyetleri çok değerli bulduğunu söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ile Başkan Hasan Kılca, kursta öğrenim gören vatandaşlar ve öğrencilerin aileleriyle buluşarak, kurstaki çalışmaların yanı sıra mahallelinin talepleri konusunda istişarelerde bulundu.

Bölge halkıyla bir araya gelen Toprak ve Kılca Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencileri de sınıflarında ziyaret etti.

Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Sultan Mesut Mahallesi'nde yürüttüğü faaliyetlerin kendisini çok etkilediğini belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Bu güzel mahallemizde böylesine kıymetli faaliyetlerin olması beni çok etkiledi. Ben bu vesileyle, derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle değerli çabaları takdir etmek gerekiyor. Kursumuzda yaklaşık 25 minik yavrumuz hem Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor hem de toplumda iyi birer insan olabilmek için eğitim alıyorlar. Bu yavrularımızın dışında 130 yetişkin vatandaşımız da yine Kur'an kursunda eğitim alıyor. Derneğin yöneticileri ve kurs hocaları da oldukça gayretli ve bilinçli isimler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Sultan Mesut Mahallesi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programı düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Karatay Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, Karatay Belediyesi Meclisi üyeleri, iş insanları ile Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri de katıldı.

Orhan Toprak, Hasan Kılca, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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