Son Dakika Haberleri: Vali Toraman: Altıntaş Zafer Osb İstikbali Parlak, Gözde Bir Osb Olacak

Vali Toraman: Altıntaş Zafer Osb İstikbali Parlak, Gözde Bir Osb Olacak

1 saat önce

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Toraman: Altıntaş Zafer Osb İstikbali Parlak, Gözde Bir Osb Olacak, System.String[]
Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Meclisi Başkanı Nafi Güral ile Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.

Altıntaş Zafer OSB'nin kuruluş döneminde olduğunu ifade eden Vali Toraman, "Altıntaş Zafer OSB istikbali parlak, gözde bir OSB olacak diye tahmin ediyoruz. Bunun için gayret göstereceğiz" dedi.

2018 yılı 3. dönem Denetim Kurulu raporu, 2018 yılı 3. dönem gelir-gider tablosu, bilançosunun görüşüldüğü toplantıda Altıntaş Zafer OSB altyapı kalem ve fiyatlarının belirlenmesi için kurucu ortaklardan çalışma grubu oluşturulmasına, OSB arsa tahsis bedeli ve tahsis kriterlerinin bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, OSB, Altıntaş, Güncel
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