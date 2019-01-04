Son Dakika Haberleri: Vali Toraman, Çini ve Seramik Üretimini Yerinde Gördü

Vali Toraman, Çini ve Seramik Üretimini Yerinde Gördü

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, çini fabrikasını ziyaret ederek üretim aşamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Vali Toraman, Çini ve Seramik Üretimini Yerinde Gördü, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, çini fabrikasını ziyaret ederek üretim aşamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Fabrika sahibi Mustafa Kıratlı tarafından karşılanan Vali Toraman, çini ve seramik üretimi yapılan alanları gezdi, işçilerle sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Kıratlı, 1982 yılında üretime başladıklarını belirterek, "Fabrikamız, yaklaşık 10 asırdır varlığını sürdüren ata sanatımız çiniyi, geliştirmek, hak ettiği yere getirme amacı ile kurulmuştur. Bugün gelinen noktada dini, sivil mimaride, gerek ülkemizde ve gerekse dış ülkelerde birçok esere imza attık. Günümüz teknolojisini kullanarak ürettiğimiz geleneksel Kütahya çinisi, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında büyük ilgi görüyor" dedi.

Vali Toraman, Kıratlı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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