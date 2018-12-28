Son Dakika Haberleri: Vali Toraman'dan Dolandırıcılık Uyarısı

Vali Toraman'dan Dolandırıcılık Uyarısı

7 dakika önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman son günlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Toraman'dan Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman son günlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında halkı ve meslek kuruluşlarını dolandırıcılara karşı uyaran Vali Ömer Toraman, "Son günlerde ilimizin üst düzey yöneticilerinin isimleri kullanılarak, ihtiyaç sahipleri, engelli ve hastalara yardım etmek amacıyla, iş adamlarımıza hesap bilgileri verilmek suretiyle, para ve yardım talep edildiği bilgisi alınmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Hiç bir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu gibi isteklere kesinlikle itibar edilmeyerek, Valiliğimiz ve Emniyet Birimlerimizin ivedi şekilde haberdar edilmesi gerekmektedir" İfadelerine yer verdi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:02 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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