Vali Toraman'dan DSİ Ziyareti

Kütahya
Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Devlet Su İşleri
(DSİ) 34. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Ömer Toraman, DSİ 34. Şube Müdürü Emre Moralıoğlu ile kurum personeli tarafından karşılandı.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten DSİ 34. Şube Müdürü Emre Moralıoğlu, yatırım programında yer alan projeler, il genelinde devam eden gölet, baraj, sulama, taşkın koruma çalışmaları ile diğer faaliyet alanları hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.(EFE
) - KÜTAHYA