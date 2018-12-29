Son Dakika Haberleri: Vali Toraman'dan DSİ Ziyareti

Vali Toraman'dan DSİ Ziyareti

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 34. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Toraman'dan DSİ Ziyareti, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 34. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Ömer Toraman, DSİ 34. Şube Müdürü Emre Moralıoğlu ile kurum personeli tarafından karşılandı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten DSİ 34. Şube Müdürü Emre Moralıoğlu, yatırım programında yer alan projeler, il genelinde devam eden gölet, baraj, sulama, taşkın koruma çalışmaları ile diğer faaliyet alanları hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:47 Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Kütahya, Güncel
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