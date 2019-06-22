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Vali Toraman'dan Rektör Gören'e nezaket ziyareti

44 dakika önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Toraman'dan Rektör Gören'e nezaket ziyareti, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Kenan Eski ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le makamında bir araya geldi.

Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşme öncesinde Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan ve yapımı tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu'nda da incelemelerde bulunan Vali Toraman ve beraberindeki heyet, edindikleri izlenimleri Rektörle paylaştılar ve kendisiyle, öğrencileriN konaklama ve ulaşım olanakları ile yapılabilecek iyileştirmeler konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, görüşmenin sonunda Vali Toraman'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Kütahya, Dumlupınar, Remzi Gören, Rektör, Güncel
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