Vali Toraman'dan Üstünkaya'ya tebrik - Son Dakika
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Vali Toraman'dan Üstünkaya'ya tebrik

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Toraman'dan Üstünkaya'ya tebrik, System.String[]

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Üstünkaya'yı tebrik eden Vali Toraman, çini sanatçıları Sıtkı Olçar ve Mehmet Gürsoy'un ardından Kütahya'ya 3. kez UNESCO gururu yaşatan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Üstünkaya, kabullerinden ve desteklerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Gürsoy, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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