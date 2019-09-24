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Vali Toraman: "Hasan Çevik, Kütahya'daki görevini layıkıyla ifa etmiştir"

18 dakika önce

İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile polis başmüfettişliğine getirilen Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik onuruna veda yemeği düzenlendi.

Vali Toraman:

İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile polis başmüfettişliğine getirilen Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik onuruna veda yemeği düzenlendi.


Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman tarafından düzenlenen veda yemeğine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin, Ali Bezirgan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz katıldı.


Vali Ömer Toraman, Kütahya'daki hizmetlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'e teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılar diledi.


Kütahya'nın Türkiye genelinde en güvenli illerden biri olmasında Kütahya halkı ile kolluk kuvvetlerinin titiz çalışmalarının etkili olduğuna değinen Vali Toraman, "İl Emniyet Müdürümüz Hasan Çevik görevini layıkıyla ifa etti. Kendisiyle uyum içerisinde çalıştık. Emniyette oluşturduğu birliktelik, ekip ruhu, görevine bağlılığı, sadakati, hassasiyeti bizi de rahatlattı. Samimiyeti ve kurmuş olduğu diyaloglarla vatandaşlarımızın açısından da iz bırakarak ayrılan bir emniyet müdürümüz olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.


Kütahya'da hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, "Vatandaşa hizmetin ibadet olduğunu, iyi insanların daha güzel şeyleri hak ettiğini düşünerek tüm mesai arkadaşlarımızla gayret ettik ve başardığımıza inanıyorum. Bu bir ekip işidir. Güzel bir ekiptik. Hem sizlere hem de teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Çevik, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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