Son Dakika Haberleri: Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin'in Dersine Katıldı

Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin'in Dersine Katıldı

11 dakika önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen, Hattat Mahmut Şahin tarafından verilen Hüsn-i Hat dersine katıldı.

Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin'in Dersine Katıldı, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen, Hattat Mahmut Şahin tarafından verilen Hüsn-i Hat dersine katıldı.

Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde düzenlenen derste Vav Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği Başkanı Arif Çelik de hazır bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Hattat Mahmut Şahin, Vali Toraman'a teşekkür ederek hat sanatı ve dersler hakkında bilgiler verdi.

Hattat Mahmut Şahin ile öğrencilerini tebrik eden Vali Toraman, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Arif Çelik, Kütahya, Mahmut Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Domaniç'te Ev ve Ahır Yangını Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi

ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin'in Dersine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]