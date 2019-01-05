Son Dakika Haberleri: Vali Toraman, Karayolları Bakımevini Ziyaret Etti

Vali Toraman, Karayolları Bakımevini Ziyaret Etti

25 dakika önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde yer alan Karayolları 145. Şube Şefliğine bağlı Karayolları Bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, Karayolları Bakımevini Ziyaret Etti, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde yer alan Karayolları 145. Şube Şefliğine bağlı Karayolları Bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Toraman'a, Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Karayolları 145.Şube Şefi İsmail Aydaşgil eşlik etti.

Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidinde bulunan Karayolları Bakımevi'ni ziyaret eden Vali Toraman; alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar, iş makineleri ve araç gereçler hakkında Şube Şefi İsmail Aydaşgil'den bilgiler aldı.

İsmail Aydaşgil; 1 adet rotatif, 1 adet greyder, 1 adet hidromek greyder, 2 adet 20 ton kapasiteli Unimog kar bıçaklı ve tuz sericili kamyon olmak üzere toplamda 6 araç ve 12 personelle Kasım ayından Mart ayı sonuna dek hizmet verdiklerini söyledi.

Aydaşgil, Kocayayla Bakımevi'nden 12 kilometre, bakımevinden Tahtaköprü'ye 13. kilometre olmak üzere toplam 25 kilometre dağ yolu ile Tunçbilek - Domaniç mevkisinde 24 saat karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Ziyareti esnasında personelle de görüşen Vali Ömer Toraman özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. Vali Toraman bakımevi ziyaretinin ardından Kocayayla Geçidinde sürdürülen karla mücadele çalışmalarını da yerinde inceleyip, yetkililerden bilgiler aldı. Kocayayla ile Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nı da gezen Toraman, Domaniç'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Kütahya'nın önemli zenginliklerinden biri olduğunu kaydetti. Vali Toraman, Hayme Ana Türbesini ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, Domaniç, Güncel
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