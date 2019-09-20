Vali Toraman: "Kütahya büyük kahramanlıkların şehri"

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman tarafından gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi.



Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programına AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Veysel Arat, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdek, DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Aydın, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin ile Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, protokol üyelerinin eşleri, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.



Çok sayıda gazi ve ailesinin katıldığı programda Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman masaları tek tek ziyaret edip gaziler ve aileleriyle sohbet etti.



19 Eylül Gaziler günü sebebiyle gaziler ve aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, şehit ve gazi unvanlarının manevi anlamda en büyük rütbeler olduğunu söyledi.



Atatürk'ün Kütahya'yı "şehit ve gaza yurdu" olarak nitelendirdiğini belirten Vali Ömer Toraman, Kütahya'nın tarihi boyunca büyük acılar çekmiş, büyük kahramanlıklar göstermiş önemli bir il olduğunu kaydetti.



Vali Toraman konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndaki kayıplarımız, acılarımız ve buna karşılık Başkomutan Meydan Muharebesi'nde gösterilen büyük fedakarlıklar, büyük kahramanlıklar hepsi bu topraklarda cereyan etmiş. Bu topraklarda 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine herkes büyük acılar çekmiş, fedakarlıklarda bulunmuşlar. Çok sayıda şehit vermişiz, gazilerimiz olmuş. Onların mirasını muhafaza ediyor, yaşatmaya çalışıyoruz.Hala görevi başında olan kahraman askerlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız aynı kararlılıkla ülkemizin bağımsızlığı için mücadele ediyor. Allah hepsini korusun kollasın. Bizler onların sayesinde bu coğrafyada huzur ve refah içerisinde, geleceğimizden emin bir şekilde hep beraber yaşıyoruz; yaşamaya devam edeceğiz." - KÜTAHYA