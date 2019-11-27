Vali Toraman: Kütahya 'Zanaat ve Halk Sanatları' dalında Türkiye'nin ilk ve tek şehri

Kütahya'da UNESCO 5. Koordinasyon Kurulu ve 3. Yürütme Komitesi toplantısında konuşan Vali Ömer Toraman Kütahya'nın"Zanaat ve Halk Sanatları" dalında Türkiye'nin ilk ve tek şehri olduğunu belirtti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Koordinasyon Kurulu ile Yürütme Komitesi üyeleri katıldı.



"Türkiye'nin ilk ve tek şehri"



Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Ömer Toraman; Üye sayısının 246, zanaat şehri sayısının 49'a yükseldiği "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda Kütahya'nın "Zanaat ve Halk Sanatları" dalında Türkiye'nin ilk ve tek şehri olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi.



UNESCO sürecinde daha verimli ve aktif çalışma vurgusu yapan Vali Toraman, "Çok zor aşamalardan mevcut duruma gelindi. Ulaştığımız noktada takvim koymalı, hedefler oluşturmalı ve değerlendirmelerini yapmalıyız. Bu toplantılardaki konuşmalarımızı eyleme geçirmeliyiz" dedi.



UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın çok aktörlü bir yapı olduğunu belirten Vali Toraman, "Paydaşlarla yürütülecek bir süreç. İşleyiş yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarı olmalı. Herkesi burada sorumlu kılmalı, mesuliyet almasını sağlamalıyız. Sivil alan çok önemli. Meslek kuruluşlarını, STK'ları dahil etmeliyiz. Önemli olan o zemini oluşturup fırsat sunmak. Katılımcı şeffaf, açık bir faaliyet alanı olmalı ki netice elde edilebilsin" ifadelerini kullandı.



Yürütme Komitesi'nin UNESCO sürecinde öneminin altını çizen Toraman, "Yürütme Komitesi daha aktif olmalı. Ne kadar etkili olursa o kadar çok yol alırız. İstişare edip çözümün parçası olmalıyız. Koordinasyon Kurulu olarak Yürütme Komitesi'ni imkanlar ölçüsünde destekleyeceğiz" diye konuştu.



Daha sonra ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, İki toplantı arasındaki gelişmeler, Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Komitesi'nde yapılan değişiklikler, UNESCO'ya taahhüt edilen projelerdeki son durum hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Toplantıda Koordinasyon Kurulu'nun yılda iki, Yürütme Komitesi'nin yılda 6 kez toplanmasına karar verildi. - KÜTAHYA