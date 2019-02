Vali Toraman: Milli İrade Sandığa Yansımalı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan "Yerel Seçimler"in Kütahya'da güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Vali Ömer Toraman başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Kenan Eskin ile Ali Bezirgan, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, kaymakamlar ile bazı daire müdürleri katıldı.



Türkiye'nin çok partili siyasal hayatında çok sayıda seçim gerçekleştirdiğini ve her seçimden başarıyla çıktığını ifade eden Vali Ömer Toraman, "Türkiye'nin çok partili demokratik hayata geçtiği andan itibaren yapmış olduğu seçimler her türlü şaibeden uzak, açık, aleni, şeffaf süreçlerle idare edildi" dedi.



Milletin iradesinin sandığa en net şekilde yansıması için her kurumun üzerine düşen görevi büyük bir titizlikle yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Vali Dr. Ömer Toraman, "Başta mülki amirlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa büyük bir titizlikle yerine getiriyorlar. Seçimlerde en önemli hadise vatandaşların iradesini sandığa yansımasını temin etmektir. Vatandaşlarımız oy vermeye gelirken, oy verirken ve oy verdikten sonra ayrılırken hiçbir zorlukla karşılaşmamalı. Hiçbir engelleyici unsur önlerine çıkmamalı. Bu manada oy kullanma mekanlarının erişilebilir olması, özellikle yaşlılar, engelliler gibi fiziksel zorluk çeken kesimlerin de kolay erişimine dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde 2 bin kolluk kuvvetinin görev alacağını aktaran Vali Toraman, "En son yapılan genel seçimlerde il genelinde yaklaşık bin 500 civarında kolluk kuvvetimiz sahada görev yaparken bu seçimlerde inşallah bu sayı 2 binin üzerinde" dedi. - KÜTAHYA

