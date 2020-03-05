Vali Toraman, Uzman Onbaşı Hüseyin Ümit'i ziyaret etti - Son Dakika

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 1994 yılında Şırnak'ta mayına basarak bir gözünü kaybeden Gazi Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Ümit ile ailesini Simav'daki evinde ziyaret etti.



Vali Toraman; Gazi Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Ümit, eşi Hediye ve çocukları Orhan, Şerif, Zeynep Ebru ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.



Vali Toraman'a ziyarette Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve protokol üyeleri eşlik etti. - KÜTAHYA