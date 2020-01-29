İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Ömer Toraman, "2019 yılındaki kullanılan ödeneklerin 2020 yılında da artırılması için el birliğiyle gayret göstereceğiz ve yapımı devam eden, seviyesi ilerlemiş işleri öncelikli olmak kaydıyla süratle tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmak için gayret göstereceğiz" dedi.



Güçlü bir ekonomi ve potansiyele sahip olan Türkiye'nin 2018 yılında yaşanan spekülatif saldırılardan başarıyla çıktığını kaydeden Vali Toraman, "Ekonomik saldırıları planlayanlar, düzenleyenler çok daha kötü bir netice beklerken Türk ekonomisi ciddi bir direnç gösterdi; döviz üzerindeki spekülasyonu dengeledi, stabil hale getirdi. Türkiye'nin ekonomisi güçlü ve potansiyeli yüksek. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğine güvenen, yatırım yapanlar daima kazanacak, senaryo yazmaya çalışanlar ise daima kaybedeceklerdir" diye konuştu.



Vali Toraman'ın konuşmasının ardından 2019 - 2020 yatırımları hakkında bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde bilgiler verdi. - KÜTAHYA