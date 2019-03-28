Son Dakika Haberleri: Vali, Trafik Ekiplerinin Yeni Üniformalarını İnceledi

Vali, Trafik Ekiplerinin Yeni Üniformalarını İnceledi

1 saat önce

Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan trafik ekiplerinin yeni kıyafetleri Kütahya'da kullanılmaya başladı.

Vali, Trafik Ekiplerinin Yeni Üniformalarını İnceledi, System.String[]
Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan trafik ekiplerinin yeni kıyafetleri Kütahya'da kullanılmaya başladı.

Trafik ekiplerinin yeni kıyafetleri Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinde tanıtıldı.

Yeni üniformaların özellikleri hakkında Vali Ömer Toraman'ı bilgilendiren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik; teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak hazırlanan görünürlüğü yüksek, reflektif elbiselerle ekiplerin trafikte daha görünür hale geldiğini söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kütahya, Güncel
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