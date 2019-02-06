Son Dakika Haberleri: Vali, Trafikte Yaya Önceliğini Farkındalık İçin Akan Trafik Arasında Yolun Karşısına Geçti

Vali, Trafikte Yaya Önceliğini Farkındalık İçin Akan Trafik Arasında Yolun Karşısına Geçti

1 saat önce

Türkiye genelinde uygulanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy programa katılarak 2019'u "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etti.

Vali, Trafikte Yaya Önceliğini Farkındalık İçin Akan Trafik Arasında Yolun Karşısına Geçti, System.String[]
Türkiye genelinde uygulanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy programa katılarak 2019'u "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan kanun kapsamında tüm sürücülerin herhangi bir levha ya da işaret olmaksızın yayalara yol verme hükümlülüğünün ardından ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. Kocaeli'nde de gerçekleşen programda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yayaların trafikte önceliğine farkındalık oluşturabilmek amacıyla akan trafik arasında yaya geçidinden yolun karşısına geçti. İzmit kent merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, Trafik Şube Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Faruk Keskin, Asayiş Şube Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, İzmit ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projeye destek olmaları amaçlanan etkinlik kapsamında protokol üyeleri de yaya geçidinden geçerek araçların yol vermesini denedi. Etkinliğe ellerindeki pankartlarla katılan çocuklarla ilgilenen Vali Aksoy ardından açıklama yaptı. Vali Aksoy açıklamasında, "Yeni yapılan düzenlemeyle yaya öncelikli trafik anlayışını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Türkiye genelinde de olduğu gibi ilimizde de polis ve jandarma teşkilatımız bu konuda toplumu bilinçlendirme adına çalışmalarına yıl boyunca devam edecek. Bu amaçla projemizi Kocaeli'nde de başlatıyoruz. Temel amacımız özellikle yayalarımızın katıldığı trafik kazalarını en aşağı seviyeye indirmek ve tamamen ortadan kaldırabilmek. Bu konuda büyük bir hassasiyet içerisinde çalışıyoruz" dedi.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde aynı saatte uygulama yapıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel
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