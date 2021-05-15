Vali traktörle tarlayı sürüp çapa yaptı, kadın çiftçilere gül verdi - Son Dakika

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarım arazilerine inen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önce traktöre binip tarlayı sürdü, sonra pancar tarlasında çapa yaparak kadın çiftçilere gül verip günlerini kutladı.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1946 ve kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri ve oda başkanlarıyla Ziraat Odası tarafından organize edilen program kapsamında tarım arazilerine indi. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve STK başkanları ile tarım arazilerini gezen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tarla süren çiftçinin yanına giderek traktöre bindi. Traktör ile tarlayı süren Vali Aydoğdu daha sonra pancar tarlasında beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte çapa yaptı. Ardından tarlalarda çalışan kadın çiftçileri ziyaret eden Vali Aydoğdu bir süre sohbet edip gül vererek kadınların çiftçiler gününü kutladı.

"Aksaray'ın tarımda çok büyük katkısı var"

Tarım ve hayvancılığın önemine değinerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Burada çiftçilerimizle ay çekirdeği tarlalarını, ekinleri gezdik. Aksaray'ın tarımda çok büyük katkısı var. Biliyorsunuz ki, bitkisel üretimde 2020 verilerine göre Türkiye'de 4. sırada. Bizden önceki şehirler Konya, İzmir ve Şanlıurfa. Onun için Türkiye'nin üretmekten başka çaresi de yok. Onun için biz her zaman devlet olarak çiftçilerimizin bütün eksikliklerini gidermek için gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda da bütün arkadaşlarımda çok ciddi bir hassasiyet oluşmasını istiyoruz. Belediye Başkanımızla bugün buradayız. Hem çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutlamak için, hem de oda başkanlarımızla yerinde tespit etmek için. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle programa ev sahipliği yapan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Evet, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebeti ile ilimiz Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, oda başkanlarımızla birlikte sahaya indik. Çiftçilerimizin gününü kutlamak için" diye konuştu. - AKSARAY