Vali Tuncay Sonel'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sonel, mesajında, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yüreklerin bütünleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yaşandığı, dostlukların tazelendiği bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, ülkede huzur içerisinde yaşanabilmesinin mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilere borçlu olunduğunu aktaran belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. En değerli varlıklarını bu vatan için feda eden şehitlerimizin aileleri hepimize emanet ve başımızın tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Tuncelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."