Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü - Son Dakika

Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü

- Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu'nun görsellerini yayınlayarak, "Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin" notunu paylaştı.

- Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu'nun görsellerini yayınlayarak, "Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin" notunu paylaştı. Ordu'nun tabii güzelliklerini anlatan paylaşım büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kente geldiği ilk gün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bugün itibarıyla görevine başlayan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu Valiliğine ait görselleri paylaştı. 'Ordu'nun Dereleri' isimli türkü eşliğinde paylaşılan görüntülere "Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin" notunu da ekleyen Vali Tuncay Sonel'in paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü - Son Dakika

Son Dakika

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