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Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek - Son Dakika

Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek

18.09.2021 17:36

Ordu'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, kiralık ev bulamama gibi sebeplerden dolayı kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerin yardımına Vali Tuncay Sonel koştu. Öğrenciler, Vali Sonel'in girişimiyle kiralanan otellerde misafir edilecek.

Ordu Üniversitesini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek.

Kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerinin, Ordu Valiliğince kiralanan otellerde geçici bir süreyle misafir edileceğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.

Ordu'da kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

VELİLER VE ÖĞRENCİLER HİZMETTEN MEMNUN

İzmir'den, Ordu Üniversitesini kazanan oğlunu Ordu'ya getiren ve kalacak yer bulamayan Rahmi Palancı isimli öğrenci velisi, Vali Tuncay Sonel'in yapmış olduğu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Ordu Üniversitesini kazanan oğlumu yurda yerleştirmek üzere dün İzmir'den yola çıktık sabah saatlerinde Ordu'ya geldik. Yurtta çıkmadığı için özel öğrenci yurtlarını aradık ancak boş yer bulamadık. Son çare Valiliğe geldik. Ordu Valiliği sağ olsun bize yardımcı oldu ve bize kalacak yer gösterdi. Ordu Valisine teşekkür ediyorum. Verilen bu hizmetten çok memnun kaldık" diye konuştu.

Ordu'da kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

Rize'den Ordu'ya gelen Elif Dayan isimli öğrenci de verilen hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Barınma sorunu yaşadım. Yurtlarda şu an yer yok. Sorunumuzu iletmek üzere Sayın Valimize ulaştık. Sağ olsun ilgilendiler. Bu oteli ayarlamışlar. Ben de öğrenci belgemle birlikte buraya geldim ve burada misafir edileceğim. Bu hizmetten dolayı Ordu Valisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek
Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek
Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek

Tuncay Sonel, Üniversite, İzmir, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vali Tuncay Sonel'in yardımı ile kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek - Son Dakika
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