Vali Tuncay Sonel: "Korona virüsün şakası yok" - Son Dakika

Vali Tuncay Sonel: "Korona virüsün şakası yok"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, katıldığı programda insanların korona virüse karşı uymaları gereken kuralları hatırlattı

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüse karşı tedbirlerin arttırılması gerektiğini ifade ederek, insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini aktardı.

Vali Tuncay Sonel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Annelerdir' programında, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan kararların tüm ilçelerde uyulması gerektiğine dikkat çeken Vali Sonel, "Ordu'nun 19 ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız olarak titizlikle uygulamamız gerektiğini belirtiyorum. Allah aşkına bu Kovid-19 virüsünün şakası yok. Bakın, etrafımızda çocuk, genç ve yaşlı demeden sevdiklerimizi maalesef alıp götürüyor. O yüzden dikkat edelim. Kış mevsimi soğukları olması nedeniyle de kapalı alanlarda bir arada olmamaya özen gösterelim. Maskemizi düzgün takıp, sosyal mesafenizi iyi ayarlayın. Temizliğe önemi verip ve misafir gezmelerini kısıtlayarak, düğün ve cenazelerde elimizden geldiğince bu işi hem sizlerle, hem milletimiz ve devletimiz ile birlikte yürütürüz" diye konuştu.