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Vali Türker Öksüz, Çelik Başarı Kolejini ziyaret etti

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Çelik Başarı Kolejini ziyaret ederek, düzenlenen yılsonu resim sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Vali Türker Öksüz, Çelik Başarı Kolejini ziyaret etti, System.String[]
Kars Valisi Türker Öksüz, Çelik Başarı Kolejini ziyaret ederek, düzenlenen yılsonu resim sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'un da hazır bulunduğu ziyarette, okul müdürü Hikmet Ayrıbaş, okul kurucusu Aziz Yıldırım, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Öksüz, okul bünyesinde hazırlanan yılsonu resim sergisinin açılışını yaptı.

Resim öğretmeni Yaren Bezek eşliğinde resimler hakkında bilgi alan Öksüz, resim sergisi için hazırlanan ziyaret defterini imzaladı. Birbirinden güzel, önemli mesaj ve anlamlar içeren resimlerden oluşan yılsonu resim sergisini gezmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Türker Öksüz, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti, Öksüz, yetenekli öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

Resim sergisinin ardından sınıflarda incelemelerde bulunan Vali Öksüz, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra okuldaki öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:25 Kaynak: İHA
Türker Öksüz, Muammer Türker, Yaşam
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