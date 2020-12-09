Vali Türker Öksüz'den "Covid-19 uyarısı - Son Dakika

Vali Türker Öksüz'den "Covid-19 uyarısı

09.12.2020 11:44
Vali Türker Öksüz'den

Kars Valisi Türker Öksüz, vatandaşları korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, vatandaşları korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir" dedi.

Öksüz, "Gelinen aşamada son dönemde Korona virüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, ülkemizde ve ilimizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş olduğu görülmektedir. Bilinmelidir ki, salgınla mücadelenin başarılı olması, alınan etkin tedbirlere ve tüm vatandaşlarımızın sorumluluk anlayışıyla bu tedbirlere titizlikle uymasına bağlıdır. Bu bağlamda; kalabalık insan topluluklarının bir araya gelmesine sebep olacak özellikle doğum günü, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması, akraba ve komşu ziyaretleri gibi toplantıların düzenlenmemesi büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Türker Öksüz, "Tüm vatandaşlarımızı alınan tedbirlere ve özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymaya çağırıyorum. El ele verdiğimizde, birlik-beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. İnşallah, bu salgını da el birliğiyle önümüzdeki günlerde yeneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Koronavirüs, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Türker Öksüz'den 'Covid-19 uyarısı - Son Dakika


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