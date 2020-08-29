Vali Türker Öksüz'den Selim ilçesine ziyaret - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, Selim ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Selim Kaymakamı Suat Hatam'ı ziyaret eden Öksüz, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öksüz, ziyarette ayrıca güçlendirme ve tadilat çalışmaları devam ede ilçe Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi ile cirit gösterileri ve müsabakalarının yapılacağı spor tesislerini yerinde inceledi.

Öksüz'e ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Zafer Yiğit de eşlik etti.